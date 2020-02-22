Прямой эфир
Сюжет:

Трамп возмутился возвращением инфицированных коронавирусом американцев

0
Фото: REUTERS/Stephen Lam
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент США Дональд Трамп возмутился не согласованным с ним решением вернуть заболевших коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess американцев домой. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники в администрации американского лидера.

Отдых пуще неволи: коронавирус не испугал российских туристов
Спрос на авиабилеты на курорты Юго-Восточной Азии к 23 февраля резко вырос

Изначально советники главы государства согласовали с ним план, в соответствии с которым здоровых американцев с круизного лайнера Diamond Princess доставят домой, а тех, у кого обнаружен вирус или симптомы заболевания, оставят в Японии. Однако Госдепартамент и министр здравоохранения решили вернуть и 14 инфицированных американцев и поместить их в изолятор. Разрешения Трампа на этот шаг не спрашивалось, сообщает «Газета.ру».

Узнав о ситуации, Трамп сделал несколько телефонных звонков чиновникам Белого дома и дал указание в дальнейшем всегда с ним советоваться.

Лайнер Diamond Princess с 3,7 тыс. человек на борту отправился в круиз в конце января из японского города Иокогама по маршруту Кагосима–Гонконг–Окинава. Во время поездки у 80-летнего пассажира из Гонконга выявили пневмонию, вызванную новым видом коронавируса (COVID-2019). 3 февраля лайнер, вернувшийся из круиза, не пустили в порт Иокогамы и отправили на двухнедельный карантин.

19 февраля карантин был снят и с корабля сошли около 500 пассажиров, в том числе двое граждан РФ, чьи анализы на коронавирус были отрицательными. На следующий день стало известно, что два человека погибли на лайнере от пневмонии. На данный момент заболевание диагностировано у 634 человек на лайнере. Среди зараженных есть медик, работавший с пострадавшими.

Вспышка COVID-2019 началась в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. По состоянию на 21 февраля в Китае зафиксировано 2236 смертей от инфекции, заражены 75,4 тыс. человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
США обвинили Россию в распространении фейков про коронавирус
Трамп иронично прокомментировал слухи о российской поддержке Сандерса

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020