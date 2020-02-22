Трамп возмутился возвращением инфицированных коронавирусом американцев

Президент США Дональд Трамп возмутился не согласованным с ним решением вернуть заболевших коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess американцев домой. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники в администрации американского лидера.

Изначально советники главы государства согласовали с ним план, в соответствии с которым здоровых американцев с круизного лайнера Diamond Princess доставят домой, а тех, у кого обнаружен вирус или симптомы заболевания, оставят в Японии. Однако Госдепартамент и министр здравоохранения решили вернуть и 14 инфицированных американцев и поместить их в изолятор. Разрешения Трампа на этот шаг не спрашивалось, сообщает «Газета.ру».

Узнав о ситуации, Трамп сделал несколько телефонных звонков чиновникам Белого дома и дал указание в дальнейшем всегда с ним советоваться.

Лайнер Diamond Princess с 3,7 тыс. человек на борту отправился в круиз в конце января из японского города Иокогама по маршруту Кагосима–Гонконг–Окинава. Во время поездки у 80-летнего пассажира из Гонконга выявили пневмонию, вызванную новым видом коронавируса (COVID-2019). 3 февраля лайнер, вернувшийся из круиза, не пустили в порт Иокогамы и отправили на двухнедельный карантин.

19 февраля карантин был снят и с корабля сошли около 500 пассажиров, в том числе двое граждан РФ, чьи анализы на коронавирус были отрицательными. На следующий день стало известно, что два человека погибли на лайнере от пневмонии. На данный момент заболевание диагностировано у 634 человек на лайнере. Среди зараженных есть медик, работавший с пострадавшими.

Вспышка COVID-2019 началась в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. По состоянию на 21 февраля в Китае зафиксировано 2236 смертей от инфекции, заражены 75,4 тыс. человек.