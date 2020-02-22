США обвинили Россию в распространении фейков про коронавирус

США обвинили Россию в распространении фейков о коронавирусе, в частности, о том, что вирус является разработкой ЦРУ. Американские чиновники утверждают, что соответствующая информация распространяется с аккаунтов, связанных с РФ.

Таких аккаунтов в Twitter, Facebook и Instagram — тысячи, сообщает газета The Guardian.

Заместитель госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Филип Рикер заявил, что Россия, распространяя такие сведения, якобы пытается посеять смуту в обществе и подорвать доверие к американским институтам власти.

Вспышка нового вида коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Позже инфекция распространилась и в других странах. По состоянию на 21 февраля число жертв заболевания только в КНР достигло 2247 человек, подтвержденных случаев заражения — более 76 тыс.

Россия забрала из Уханя своих граждан и жителей других стран, в том числе Украины, 5 февраля самолетами ВКС. Пассажиров поместили на двухнедельный карантин в Тюменской области, который завершился 19 февраля.