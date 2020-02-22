Выявлено 202 новых случая заражения коронавирусом за пределами Китая

Число заразившихся новым коронавирусом COVID-19 за пределами Китая увеличилось до 1402 человек, за сутки выявлено 202 случая инфицирования, погибших — 11. Об этом в субботу, 22 февраля, стало известно по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По данным медицинского учреждения, вирус был зарегистрирован в 28 странах мира, а за последние сутки он был зафиксирован в Ливане и Израиле.

Министерство здравоохранения еврейского государства опубликовало на своем сайте точные данные о местах, которые с 8 по 14 февраля посещала группа южнокорейских туристов. После возвращения на родину у девяти из них был выявлен новый вирус. Всех, кто контактировал с группой, просят сообщить в специальные службы и пройти двухнедельный домашний карантин.

Также стало известно, что 21 февраля в Иране среди 13 новых случаев заражения было зафиксировано два летальных исхода от болезни. Ливанский министр здравоохранения Хамад Хасан сообщил журналистам, что 45-летняя гражданка страны, у который был выявлен коронавирус, прибыла накануне из иранского города Кум.

21 февраля в больнице Падуи 78-летний мужчина скончался от коронавируса. Это первый случай смерти, выявленный в Италии.

Вспышка нового коронавируса COVID-19 началась в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) в конце декабря 2019 года. Инфекция быстро распространилась на другие страны. По данным на 21 февраля, инфицированы более 76 тыс. человек.