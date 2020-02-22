Ученые КНР не признали рынок в Ухане источником заражения COVID-19

Распространение коронавируса началось еще в конце ноября, после этого инфекция попала на рынок в китайском Ухане, где в последствии и распространилась на всю страну. К такому выводу пришли ученые из тропического ботанического сада при Китайской академии наук.

Специалисты проанализировали геномные данные 93 образцов коронавируса из 12 стран мира на четырех континентах, которые были внесены в базу GISAID EpiFlu до 12 февраля. Согласно результатам исследования, рынок в Ухане не являлся источником заражения.

«Новый тип коронавируса попал на рынок морепродуктов «Хуанань» из другого места, быстро распространился и на самом рынке, и за его пределы», — приводит содержание статьи «РИА Новости» 22 февраля.

По мнению ученых, распространение инфекции началось от некого «нулевого пациента», который побывал на уханьском рынке. Из-за несоблюдения санитарных норм на торговой площадке инфекция начала активно распространяться.

Кроме того, эксперты утверждают, что существует по меньшей мере три пути распространения вируса, только один из них связан с рынком в Ухане.

Вспышка COVID-19 началась в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. По состоянию на 21 февраля в Китае зафиксировано 2236 смертей от инфекции, заражены 75,4 тыс. человек.

14 февраля представители Всемирной организации здравоохранения отметили, что в случае неблагоприятного сценария заразиться коронавирусом могут до 66% населения планеты.