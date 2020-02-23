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Число инфицированных коронавирусом в Италии возросло до 79

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Фото: TASS/imago images/Xinhua
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В Италии число инфицированных людей новым типом коронавируса COVID-19 достигло 79, из них двое умерли и один человек был выписан после выздоровления, сообщает в воскресенье, 23 февраля, «РИА Новости» со ссылкой на главу службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.

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Уточняется, что случаи заражения зафиксированы уже в пяти регионах Италии. Больше всего инфицированных в Ломбардии (54 человек) и Венето (17), по два в Эмилии-Романье и Лацио, а также один в Пьемонте.

По словам Боррелли, на данный момент 18 человек находятся в реанимации под интенсивной терапией. За все время распространения вируса в стране умерли два человека и только один был выписан из больницы после прохождения лечения.

7 февраля в Риме был зарегистрирован первый случай заражения итальянца новым типом коронавируса, а 21 февраля в Италии был зафиксирован первый случай летального исхода от пневмонии, вызванной инфекцией.

Вспышка нового коронавируса COVID-19 началась в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) в конце декабря 2019 года. Инфекция быстро распространилась на другие страны. По данным на 21 февраля, инфицированы более 76 тыс. человек, погибли 2247. За пределами материкового Китая заражены по меньшей мере 1402 человека.

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