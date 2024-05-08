Синоптики спрогнозировали облачную погоду и до +7 градусов в Москве 8 мая

Облачно с прояснениями, небольшие осадки, местами умеренные, и до +7 градусов — такая погода ожидает жителей столичного региона в среду, 8 мая. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Температура воздуха в Москве днем будет варьироваться от +5 до +7 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до –3.

В Московской области днем прогнозируют от +3 до +8 градусов, ночью похолодает до –4.

Ожидается северо-западный ветер со скоростью 7–12 м/с, возможны порывы ветра до 17 м/с.

Атмосферное давление составит 746–748 мм ртутного столба.

Накануне, 7 мая, сообщалось, что ночью и утром 8 мая в Московской области ожидается похолодание до –3 градусов. В главном управлении МЧС по региону рекомендовали пешеходам быть предельно внимательными при переходе дорог и улиц. Водителям автомобилей, в свою очередь, следует снизить скорость движения и строго соблюдать правила дорожного движения.

5 мая синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин предупредил о похолодании в Москве на текущей неделе. По его прогнозу, погода в столице и Подмосковье будет отставать от климатической нормы на 5–8 градусов. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд также указал, что холодной погоды стоит ожидать в Москве утром 9 мая.