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МЧС предупредило о похолодании в Подмосковье до -3 ночью и утром 8 мая
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МЧС предупредило о похолодании в Подмосковье до -3 ночью и утром 8 мая

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Фото: TASS/EPA/JESUS DIGES
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Ночью и утром 8 мая в Московской области ожидается похолодание до –3 градусов. Об этом сообщило во вторник, 7 мая, главное управление (ГУ) МЧС России по региону.

«Согласно прогноза погоды федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ночные и утренние часы 8 мая местами на территории Московской области ожидаются заморозки до –3...–2 градусов», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Среди прочего в МЧС также рекомендовали пешеходам быть предельно внимательными при переходе дорог и улиц. Водителям автомобилей, в свою очередь, следует снизить скорость движения и строго соблюдать правила дорожного движения.

«Нельзя забывать, что неблагоприятные погодные условия представляют опасность для всех участников дорожного движения», — подчеркнули в ведомстве.

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Накануне синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин предупредил о похолодании в Москве на текущей неделе. По его прогнозу, погода в столице и Подмосковье будет отставать от климатической нормы на 5–8 градусов. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд также указал, что холодной погоды стоит ожидать в Москве утром 9 мая.

В связи с похолоданием власти Москвы приняли решение возобновить подачу тепла в жилые дома и социальные объекты. Отопительный сезон продолжится до установления регламентных дневных и ночных температур воздуха, заявил в понедельник мэр столицы Сергей Собянин.

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