МЧС предупредило о похолодании в Подмосковье до -3 ночью и утром 8 мая
Ночью и утром 8 мая в Московской области ожидается похолодание до –3 градусов. Об этом сообщило во вторник, 7 мая, главное управление (ГУ) МЧС России по региону.
«Согласно прогноза погоды федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ночные и утренние часы 8 мая местами на территории Московской области ожидаются заморозки до –3...–2 градусов», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Среди прочего в МЧС также рекомендовали пешеходам быть предельно внимательными при переходе дорог и улиц. Водителям автомобилей, в свою очередь, следует снизить скорость движения и строго соблюдать правила дорожного движения.
«Нельзя забывать, что неблагоприятные погодные условия представляют опасность для всех участников дорожного движения», — подчеркнули в ведомстве.
Накануне синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин предупредил о похолодании в Москве на текущей неделе. По его прогнозу, погода в столице и Подмосковье будет отставать от климатической нормы на 5–8 градусов. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд также указал, что холодной погоды стоит ожидать в Москве утром 9 мая.
В связи с похолоданием власти Москвы приняли решение возобновить подачу тепла в жилые дома и социальные объекты. Отопительный сезон продолжится до установления регламентных дневных и ночных температур воздуха, заявил в понедельник мэр столицы Сергей Собянин.