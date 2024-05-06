Сергей Собянин принял решение возобновить подачу тепла в московские дома
Власти Москвы возобновят подачу тепла в жилые дома и социальные объекты на фоне похолодания. Об этом в понедельник, 6 мая, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«По прогнозу метеорологов, в ближайшие дни сохранится холодная погода. В ночные часы температура воздуха может опускаться до минусовых значений. В этой связи приняли решение возобновить подачу тепла в жилые дома и социальные объекты», — написал он в Telegram-канале.
Отопительный сезон продолжится до установления регламентных дневных и ночных температур воздуха, уточнил мэр.
Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин предупредил о похолодании в Москве на текущей неделе. По его прогнозу, погода в столице и Подмосковье будет отставать от климатической нормы на 5–8 градусов. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд также предупредил, что холодной погоды стоит ожидать в Москве утром 9 мая.
До этого, в ночь на 4 мая, синоптики центра «Фобос» зафиксировали первые майские заморозки в Московском регионе. В частности, на ряде базовых станций в Москве минимальная температура составила –2,9, –1,3 и –0,8 градуса соответственно.