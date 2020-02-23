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Число зараженных коронавирусом в Италии достигло 132

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Carlo Cozzoli
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Число инфицированных коронавирусом в Италии достигло 132 человек. Об этом в воскресенье, 23 февраля, заявил глава Службы гражданской обороны страны Анджело Борелли.

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26 заразившихся находятся в отделениях интенсивной терапии, передает агентство ANSA. Два человека умерли — один в Ломбардии и один в Венетто.

Губернатор Ломбардии Аттилио Фонтана подписал распоряжение о приостановке работы всех учебных заведений региона, включая университеты и курсы повышения квалификации. Исключением стали только дистанционные курсы.

Ранее 23 февраля губернатор Венетто Лука Дзайя заявил, что из-за распространения коронавируса Венецианский карнавал может закончиться раньше, чем планировалось (по расписанию он должен продлиться до 25 февраля). Также стало известно, что в 12 городах Венетто и Ломбардии введены ограничения передвижения для жителей.

Вспышка COVID-19 началась в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Позже инфекция распространилась и в других странах. По состоянию на 23 февраля число жертв заболевания только в КНР достигло 2444 человек, подтвержденных случаев заражения — более 77 тыс.

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