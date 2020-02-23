Эвакуированной из Китая на Украину иностранке стало плохо

Одна из эвакуированных из Китая на Украину женщин почувствовала себя плохо, в карантинный санаторий пришлось вызвать скорую помощь. Об этом сообщил замглавы украинского минздрава Виктор Ляшко 23 февраля.

По его словам, нехорошо стало иностранке, гражданство которой он уточнять не стал. Известно, что Киев забрал из КНР жителей 29 стран, в том числе Аргентины, Доминиканской Республики, Казахстана, Коста-Рики, Сальвадора и Эквадора.

Прибывшей бригаде медиков пациентка пожаловалась на боль в животе. Предварительно, у женщины обострилась хроническая гастроэнтерологическая болезнь.

«Врачи составили план лечения, назначили диетическое меню и оставили на наблюдение в обсервации. Сейчас эвакуированная чувствует себя хорошо», — написал Ляшко.

21 февраля плохо стало одному из водителей автобуса, которым перевозили эвакуированных из Китая. У мужчины поднялась температура, однако, как выяснилось, причиной тому стало «обострение артрита на коленке».

Украина забрала своих граждан и граждан других стран из китайского Уханя 20 февраля. Из киевского аэропорта Борисполь людей доставили в медцентр нацгвардии в Новых Санжарах. Местные жители встретили эвакуированных протестами и препятствовали проезду автобусов, бросая в них камни и палки. Митинги переросли в столкновения с полицией.

Несмотря на заверения властей в здоровье эвакуированных, протесты проводились сразу в нескольких областях страны. 22 февраля в отставку подал губернатор Тернопольской области Игорь Сопель из-за недостаточного информирования жителей об эпидемиологической безопасности и отказа местного аэропорта принимать самолет с эвакуированными.

Условия проживания показала одна из эвакуированных на видео.

Вспышка COVID-19 началась в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Позже инфекция распространилась и в других странах. По состоянию на 23 февраля число жертв заболевания только в КНР достигло 2444 человек, подтвержденных случаев заражения — более 77 тыс.