«Вирусологи в спортивных костюмах» записали видеообращение к Зеленскому

Участники беспорядков в Новых Санжарах, которых президент Украины Владимир Зеленский назвал «вирусологами в спортивных костюмах», записали адресованное ему видеобращение, сообщает 23 февраля «Страна.ua».

Молодые люди, названные Зеленским подстрекателями, уже замеченными в протесте против рынка земли, опровергли обвинение президента, заявив, что они являются жителями Полтавской области, а не приезжими участниками, которые дестабилизировали ситуацию вокруг приезда эвакуированных из Китая граждан Украины. Протестующие записали видеообращение на фоне Новосанжарской районной государственной администрации.

20 февраля в киевском аэропорту Борисполь приземлился самолет с эвакуированными гражданами Украины из китайской провинции Хубэй. На борту находились 73 эвакуированных человека, среди которых 45 украинцев и 28 иностранцев. Людей доставили в санаторий в Новых Санжарах в Полтавской области. Местные жители, недовольные таким решением, стали устраивать протесты, которые переросли в столкновения с полицией.

Автобус с согражданами встретили криками, а затем забросали камнями и палками. В противостоянии с силовиками пострадали больше 10 человек. Полиция задержала 24 агрессивных протестующих. Из-за столкновений под Полтавой на Украине возбудили пять дел по факту массовых беспорядков.

21 февраля Зеленский высказался о подстрекателях на митинге в Новых Санжарах, назвав их «вирусологами в спортивных костюмах». 22 февраля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов подтвердил теорию президента о протестующих, рассказав о профессиональных провокаторах в толпе местных жителей.

Карантинные меры связаны со вспышкой коронавируса COVID-19, которая началась в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) в конце декабря 2019 года. По данным на 21 февраля, инфицированы более 76 тыс. человек, погибли 2346.