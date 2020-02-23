Появилось видео прибытия россиян с Diamond Princess в Казань

Высадка из самолета россиян, эвакуированных с круизного лайнера Diamond Princess, попала на видео. Кадры публикует РЕН ТВ 23 февраля.

Самолет Ан-148 МЧС России сел в Казани ранее в этот день. На записи видно, как пассажиры высаживаются с борта и проходят к автобусу, на котором их доставят в местную инфекционную больницу.

Медучреждение уже приняло россиян, в больнице им придется пробыть 14 дней на карантине. Условия для комфортного пребывания гражданам обеспечены. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, медицинский блок будет взят под охрану бойцами Росгвардии.

Всего было эвакуировано восемь человек, среди них есть ребенок. Вместе с ними на борту самолета находились восемь членов экипажа и шесть сотрудников оперативной группы. В МЧС заверили, что во время полета необходимые меры предосторожности были соблюдены. Тем не менее в целях профилактики после отдыха все сопровождающие пройдут дополнительное медобследование.

Все эвакуированные граждане чувствуют себя хорошо. По данным Миндзрава РФ, у троих россиян, заразившихся на лайнере коронавирусом COVID-19, заболевание протекает в легкой форме, без выраженных симптомов и осложнений.

Судно Diamond Princess с 3,7 тыс. человек на борту вышло из японского города Йокогама 20 января на маршрут Кагосима–Гонконг–Окинава. Во время поездки у 80-летнего пассажира из Гонконга выявили коронавирус COVID-2019, позднее на плохое самочувствие пожаловались еще несколько человек. 3 февраля лайнер вернулся в Йокогаму, однако его не пустили в порт и отправили на двухнедельный карантин до 19 февраля.

По окончании карантина с корабля сошли около 500 пассажиров, в том числе двое россиян, у которых коронавируса выявлено не было. На данный момент заболевание диагностировано по меньшей мере у 634 человек на лайнере, трое из них россияне. Среди зараженных есть медик, работавший с пострадавшими.

Вспышка COVID-19 началась в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Позже инфекция распространилась и в других странах. По состоянию на 23 февраля число жертв заболевания только в КНР достигло 2444 человек, подтвержденных случаев заражения — более 77 тыс.