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В Минздраве рассказали о состоянии заразившихся коронавирусом россиян

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Фото: REUTERS/Athit Perawongmetha
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Россияне, сошедшие с круизного лайнера Diamond Princess, чувствуют себя хорошо. У заразившихся коронавирусом COVID-19 заболевание проходит в легкой форме, сообщается в воскресенье, 23 февраля, на сайте Минздрава РФ.

«У лиц с выявленной по результатам лабораторных анализов новой коронавирусной инфекцией заболевание протекает в легкой форме, без выраженных симптомов и осложнений. Их здоровью и здоровью членов их семей ничего не угрожает», — говорится в сообщении.

Эвакуированные пассажиры лайнера, а также лица, осуществляющие эвакуацию, будут находиться на двухнедельном карантине под медицинским наблюдением в городе Казани, в специализированном учреждении, где для них созданы все условия для комфортного пребывания.

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Борт с россиянами сел в Казани, среди эвакуированных есть ребенок. Все прибывшие будут находиться на карантине в казанской инфекционной больнице в течение 14 дней, сообщала ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Судно Diamond Princess с 3,7 тыс. человек на борту вышло из японского города Йокогама 20 января на маршрут Кагосима–Гонконг–Окинава. Во время поездки у 80-летнего пассажира из Гонконга выявили коронавирус COVID-2019, позднее на плохое самочувствие пожаловались еще несколько человек. 3 февраля лайнер вернулся в Йокогаму, однако его не пустили в порт и отправили на двухнедельный карантин до 19 февраля.

По окончании карантина с корабля сошли около 500 пассажиров, в том числе двое россиян, у которых коронавируса выявлено не было. На данный момент заболевание диагностировано по меньшей мере у 634 человек на лайнере, трое из них россияне. Среди зараженных есть медик, работавший с пострадавшими.

Вспышка COVID-19 началась в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Позже инфекция распространилась и в других странах. По состоянию на 23 февраля число жертв заболевания только в КНР достигло 2444 человек, подтвержденных случаев заражения — более 77 тыс.

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