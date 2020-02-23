Прямой эфир
Сюжет:

Эвакуированные с Diamond Princess россияне прибыли на карантин в Казань

0
Фото: ТАСС/Донат Сорокин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Самолет с восемью россиянами, эвакуированными с судна Diamond Princess, прибыл в Казань на карантин, среди них один ребенок. Об этом сообщила в воскресенье, 23 февраля, руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

«Борт прибыл. Они уже сейчас двигаются в сторону инфекционной больницы. <...> Восемь человек, четверо татарстанцы, среди этих восьми есть один ребенок», — цитирует Галимову ТАСС.

Вторая пошла: ученые предупредили об опасности осенней волны коронавируса для России
Вероятность того, что активность COVID-2019 сойдет на нет, сама по себе составляет менее 50%

По ее словам, возможности казанской инфекционной больницы позволяют «обеспечить полный медицинский осмотр и наблюдение граждан». Кроме того, все эвакуированные будут помещены в отдельные боксы, отметила руководитель пресс-службы.

Накануне вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что восемь эвакуированных с корабля Diamond Princess россиян будут в течение 14 дней находиться на карантине в Казани.

Diamond Princess с 3,7 тыс. человек на борту отправился в круиз в конце января из японского города Иокогама. Во время поездки у 80-летнего пассажира из Гонконга выявили коронавирус (COVID-2019). 3 февраля лайнер, вернувшийся из круиза, не пустили в порт и отправили на двухнедельный карантин.

19 февраля, когда карантин был снят, с корабля сошли около 500 пассажиров, в том числе двое граждан РФ, чьи анализы на коронавирус были отрицательными. На данный момент заболевание диагностировано по меньшей мере у 634 человек на лайнере, трое из них россияне.

Вспышка COVID-19 началась в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. 18 февраля премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, ограничивающее въезд граждан КНР в страну.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Еще четверо россиян покинули лайнер Diamond Princess
Названы имена заболевших коронавирусом на лайнере Diamond Princess россиян

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020