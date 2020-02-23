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Россияне с судна Diamond Princess будут находиться на карантине в Казани

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Фото: TASS/Zuma
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Восемь россиян, которые находились на борту туристического судна Diamond Princess, а также эвакуировавшие их лица, будут в течение 14 дней находиться на карантине в Казани. Об этом в воскресенье, 23 февраля, сообщила журналистам вице-премьер Татьяна Голикова.

По ее словам, прибывшие из Японии будут находиться под наблюдением медиков в специализированном учреждении в комфортных условиях. В ходе карантина им будет проведена диагностика на наличие нового коронавируса.

Восемь граждан РФ, у которых не диагностировали коронавирус, покинули круизный лайнер Diamond Princess, стоящий в порту японской Иокогамы, 21 февраля. 22 февраля специальным бортом МЧС они были эвакуированы в Россию.

Diamond Princess с 3,7 тыс. человек на борту отправился в круиз в конце января из японского города Иокогама по маршруту Кагосима–Гонконг–Окинава. Во время поездки у 80-летнего пассажира из Гонконга выявили пневмонию, вызванную новым видом коронавируса (COVID-2019). 3 февраля лайнер, вернувшийся из круиза, не пустили в порт Иокогамы и отправили на двухнедельный карантин.

20 февраля стало известно, что два человека погибли на лайнере от пневмонии, вызванной коронавирусом. Жертвами инфекции стали мужчина и женщина, обоим по 80 лет. На данный момент заболевание диагностировано у 634 человек на лайнере. Среди зараженных есть медик, работавший с пострадавшими.

Вспышка COVID-19 началась в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. По состоянию на 20 февраля всего зафиксировано 2118 случаев смерти от инфекции, заболели более 74,5 тыс. человек.

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