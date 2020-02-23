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В Италии коронавирусом заразились более 100 человек

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Фото: ТАСС/Zuma
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Число инфицированных коронавирусом COVID-2019 в Италии превысило 100 человек. Об этом сообщил губернатор северной области Ломбардия Аттилио Фонтана в воскресенье, 23 февраля.

«За минувшую ночь число подтвержденных случаев заражения достигло 89 только в Ломбардии, поэтому по всей стране, можно предположить, оно точно превысило сто», — заявил Фонтана в интервью телеканалу Sky TG24.

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Также данные о зараженных предоставили в Иране. По словам официального представителя минздрава Ирана Киануша Джаханпура, которые приводит «РИА Новости», общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Иране увеличилось до 43, из них восемь — с летальным исходом, уточняет ТАСС.

«Было установлено 15 новых случаев (заражения коронавирусом). К сожалению, среди этих 15 человек трое погибли», — сообщил он в эфире телеканала IRINN.

Ранее 23 февраля глава департамента гражданской защиты Италии Анджело Боррелли сообщил о том, что в Италии число инфицированных людей новым типом коронавируса (COVID-19) достигло 79, из них двое умерли и один человек был выписан после выздоровления. Уточняется, что случаи заражения зафиксированы уже в пяти регионах Италии. Больше всего инфицированных в Ломбардии (54 человека) и Венето (17), по два в Эмилии-Романье и Лацио, а также один в Пьемонте.

20 февраля Киануш Джаханпур рассказал СМИ о том, что было подтверждено наличие у трех госпитализированных больных COVID-19 в Куме и Араке. Днем ранее двое граждан Ирана скончались от коронавируса нового типа в городе Кум. Там была создана зона карантина.

Вспышка COVID-19 началась в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Позже инфекция распространилась и в других странах. По состоянию на 23 февраля число жертв заболевания только в КНР достигло 2444 человек, подтвержденных случаев заражения — более 77 тыс.

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