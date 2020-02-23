Доставивший россиян с Diamond Princess в Казань экипаж пройдет обследование

Экипаж самолета МЧС России, на котором доставили в Казань россиян с судна Diamond Princess, пройдет медобследование. Об этом рассказали в ведомстве 23 февраля.

«Спецрейс выполнили восемь членов экипажа и шесть сотрудников оперативной группы. Сейчас они отдыхают после длительного перелета и в скором времени вернутся домой, где дополнительно пройдут необходимое медицинское обследование», — сообщил представитель министерства ТАСС.

Собеседник агентства заверил, что во время полета соблюдались необходимые меры предосторожности, члены экипажа и оперативной группы были в специальных защитных костюмах.

Борт с россиянами сел в Казани ранее 23 февраля, среди эвакуированных есть ребенок. Все прибывшие будут находиться на карантине в казанской инфекционной больнице в течение 14 дней, сообщала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Судно Diamond Princess с 3,7 тыс. человек на борту вышло из японского города Йокогама 20 января на маршрут Кагосима–Гонконг–Окинава. Во время поездки у 80-летнего пассажира из Гонконга выявили коронавирус COVID-2019, позднее на плохое самочувствие пожаловались еще несколько человек. 3 февраля лайнер вернулся в Йокогаму, однако его не пустили в порт и отправили на двухнедельный карантин до 19 февраля.

По окончании карантина с корабля сошли около 500 пассажиров, в том числе двое россиян, у которых коронавируса выявлено не было. На данный момент заболевание диагностировано по меньшей мере у 634 человек на лайнере, трое из них россияне. Среди зараженных есть медик, работавший с пострадавшими.

Вспышка COVID-19 началась в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Позже инфекция распространилась и в других странах. По состоянию на 23 февраля число жертв заболевания только в КНР достигло 2444 человек, подтвержденных случаев заражения — более 77 тыс.