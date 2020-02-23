Третий пассажир Diamond Princess скончался от коронавируса

Еще один пассажир круизного лайнера Diamond Princess скончался от пневмонии, вызванной коронавирусом. По данным японской национальной телекомпании NHK, это 80-летний подданный Японии.

Ранее мужчину эвакуировали с судна и отправили в больницу.

20 февраля стало известно о смерти от коронавируса двух пассажиров лайнера. Это мужчина и женщина того же возраста. Всего заболевание диагностировано у 634 человек, побывавших на борту, в том числе одного медика, работавшего с зараженными.

23 февраля вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила журналистам, что восемь граждан России, эвакуированных с Diamond Princess, и те, кто принимал участие в их перевозке, будут отправлены на двухнедельный карантин в Казань.

Лайнер Diamond Princess с 3,7 тыс. человек на борту отправился в круиз в конце января из японского города Иокогама по маршруту Кагосима–Гонконг–Окинава. Во время поездки у 80-летнего пассажира из Гонконга выявили пневмонию, вызванную новым видом коронавируса (COVID-2019). 3 февраля лайнер, вернувшийся из круиза, не пустили в порт Иокогамы и отправили на двухнедельный карантин.

Вспышка COVID-19 началась в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. По состоянию на 20 февраля всего зафиксировано 2118 случаев смерти от инфекции, заболели более 74,5 тыс. человек.