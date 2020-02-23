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В Италии заявили о возможной отмене Венецианского карнавала из-за коронавируса

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Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane
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Венецианский карнавал может быть отменен из-за распространения карантина. Об этом журналистам заявил глава провинции Венетто Лука Дзайя в воскресенье, 23 февраля.

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В регионе зафиксировано 25 случаев заражения. Накануне их было 17. Двое находятся в отделении интенсивной терапии. По словам губернатора, это пожилые люди, обоим по 80 лет, передает «РИА Новости».

На официальном сайте карнавала информации о возможной отмене на момент публикации не было, расписание мероприятий на оставшиеся дни праздника было доступно.

Об окончательном решении властей будет объявлено в течение дня.

Би-би-си сообщает, что в 12 городах провинций Венетто и Ломбардия введен карантин. Их суммарное население — около 50 тыс. человек. От них потребовали оставаться дома и не покидать карантинную территорию. В учебных заведениях отменены занятия, массовые мероприятия перенесены, передает «Газета.Ру».

Ранее 23 февраля губернатор Ломбардии Аттилио Фонтана заявил, что число инфицированных коронавирусом в регионе достигло 89. По его словам, на этом основании можно предположить, что по всей Италии оно превысило 100 человек.

Венецианский карнавал в 2020 году начался 8 февраля. По традиции он должен был закончиться в Жирный вторник (в этом году — 25 февраля).

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