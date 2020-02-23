Почти 1,8 тыс. человек заболели коронавирусом за пределами Китая

Число инфицированных коронавирусом COVID-2019 за пределами Китая в воскресенье, 23 февраля, достигло 1769 человек. Об этом говорится в ежедневном отчете Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

За сутки число подтвержденных случаев заражения вне КНР выросло на 367, передает «РИА Новости». Прецеденты зарегистрированы в 28 странах. Общее число летальных исходов выросло — 17, из них шесть — за сутки.

Жертвами коронавируса в Китае стали 2445 человек, общее число зараженных — 77 042 человек.

Ранее, 23 февраля, стало известно о третьей смерти от коронавируса в Италии. Умерла жительница Ломбардии, которая помимо вируса также страдала онкологическим заболеванием. В этот же день глава Службы гражданской обороны страны Анджело Борелли сообщил, что число заболевших в стране превысило 130 человек.

В итальянских провинциях Ломбардия и Венето объявлен карантин. Остановлена работа образовательных учреждений, традиционный карнавал в Венеции завершился на два дня раньше срока, многие публичные места, включая собор Сан-Марко, закрыты для посещения, театр La Scala отменил спектакли.

Вспышка вируса COVID-19 началась в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Позже инфекция распространилась и в других странах.