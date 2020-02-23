Базилику Сан-Марко в Венеции закрыли из-за угрозы коронавируса

Руководство закрыло базилику Сан-Марко в Венеции во избежание массового скопления людей на фоне распространения в Италии коронавируса. Об этом сообщило издание Askanews в воскресенье, 23 февраля.

Отмечается, что базилика останется открытой для тех, кто захочет помолиться. Закрытие собора было предпринято, чтобы снизить число людей в историческом центре Венеции.

Помимо этого, по информации Il Messaggero, власти Милана закрыли для посещения Миланский собор из соображений предосторожности до 25 февраля.

Ранее 23 февраля число погибших от коронавируса в Италии увеличилось до трех.

На фоне распространения болезни власти Венеции завершили традиционный карнавал раньше. В Милане театр Ла Скала отменил все свои постановки до улучшения ситуации с заболеванием.

Вспышка вируса COVID-19 началась в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Позже инфекция распространилась и в других странах. По состоянию на 23 февраля, число жертв заболевания только в КНР достигло 2444 человек, подтвержденных случаев заражения — более 77 тыс.