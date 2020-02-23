Премьер Армении сообщил о закрытии границы с Ираном из-за коронавируса

Армения на две недели закроет границу с Ираном и прекратит авиасообщение с исламским государством на фоне распространения коронавируса, пишет в воскресенье, 23 февраля, премьер-министр Армении Никол Пашинян на своей странице в Facebook.

Чиновник сообщает, что решение будет принято на внеочередном заседании правительства в соответствии со ст. 16 закона «О государственной границе» в связи с угрозой распространения вирусов. Также будет прекращен въезд людей через КПП Мегри.

Ранее, 23 февраля, сообщалось, что власти Турции закрыли границу с Ираном. Также приостановлена работа контрольно-пропускных пунктов Капыкей и Эсендере на турецко-иранской границе. Подобная необходимость возникла в связи с прибывшими на праздник Навруз в провинцию Ван на востоке страны туристами из Ирана.

По данным официального представителя минздрава Ирана Киануша Джаханпура, общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Иране увеличилось до 43, из них восемь — с летальным исходом.

20 февраля Киануш Джаханпур рассказал СМИ о том, что было подтверждено наличие у трех госпитализированных больных COVID-19 в Куме и Араке. Днем ранее двое граждан Ирана скончались от коронавируса нового типа в городе Кум. Там была создана зона карантина.

Власти Ирака 20 февраля заявили о приостановке полетов национального авиаперевозчика Iraqi Airways в Иран в рамках мер по борьбе с коронавирусом.

Вспышка COVID-19 началась в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Позже инфекция распространилась и в других странах. По состоянию на 23 февраля, число жертв заболевания только в КНР достигло 2444 человек, подтвержденных случаев заражения — более 77 тыс.