Турция закрыла границу с Ираном из-за коронавируса

Власти Турции закрыли границу с Ираном на фоне ситуации с распространением коронавируса COVID-19 в исламской республике, сообщило в воскресенье, 23 февраля, турецкое издание Daily Sabah со ссылкой на источники.

По данным издания, приостановлена работа контрольно-пропускных пунктов Капыкей и Эсендере на границе Турции с Ираном. Подобная необходимость возникла в связи с прибывшими на праздник Навруз в провинцию Ван на востоке страны туристами из Ирана.

Отмечается, что из-за распространения инфекции также были закрыты учебные заведения в ряде провинций страны и отменены культурные мероприятия. На некоторые грядущие спортивные соревнования в Турции не допущены зрители.

По данным официального представителя минздрава Ирана Киануша Джаханпура, общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Иране увеличилось до 43, из них восемь — с летальным исходом.

20 февраля Киануш Джаханпур рассказал СМИ о том, что было подтверждено наличие у трех госпитализированных больных COVID-19 в Куме и Араке. Днем ранее двое граждан Ирана скончались от коронавируса нового типа в городе Кум. Там была создана зона карантина.

Власти Ирака 20 февраля заявили о приостановке полетов национального авиаперевозчика Iraqi Airways в Иран в рамках мер по борьбе с коронавирусом.

Вспышка COVID-19 началась в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Позже инфекция распространилась и в других странах. По состоянию на 23 февраля, число жертв заболевания только в КНР достигло 2444 человек, подтвержденных случаев заражения — более 77 тыс.