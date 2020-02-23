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Президент Ирана сравнил санкции США с коронавирусом

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Фото: REUTERS/Official President website
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Президент Ирана Хасан Роухани провел параллели между санкциями США в отношении Ирана и коронавирусом, сообщает «РИА Новости» в воскресенье, 23 февраля.

«Санкции США — как коронавирус, страха от них больше, чем показывает реальность», — заявил иранский лидер, принимая у себя главу МИД Австрии Александера Шалленберга.

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23 января США расширили санкционный список по Ирану. Помимо одного гражданина Ирана, в список попали гражданин Китая, а также шесть компаний: одна — из ОАЭ и пять — из КНР.

17 января сообщалось, что США ввели санкции против генерала КСИР Хасана Шавапура за разгон демонстраций в Иране. В Госдепе отметили, что введение санкций стало возможным благодаря тому, что граждане Ирана прислали более 88 тыс. свидетельств нарушений прав человека.

10 января глава американского минфина Стивен Мнучин заявил о вводе новых санкций против 17 иранских горнодобывающих и металлургических компаний, а также иностранных судов, участвовавших в закупке их продукции. Ограничения введены и в отношении восьми высокопоставленных чиновников Ирана.

Отношения США и Ирана обострились после гибели 3 января в районе аэропорта Багдада иранского генерала Касема Сулеймани в результате американской спецоперации. В ответ Иран выпустил ракеты по базам в Ираке, где расположен военный контингент США. Пострадавших среди американцев не было.

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