Театр Ла Скала в Милане отменил все спектакли из-за коронавируса

Итальянский театр Ла Скала в Милане приостановил все свои постановки из-за распространения в Италии нового коронавируса COVID-19. Об этом сообщило агентство ANSA в воскресенье, 23 февраля.

Дата возобновления работы театра в настоящий момент неизвестна.

Помимо этого в стране экстренно завершился карнавал в Венеции. В настоящий момент власти Италии также приостановили работу школ, музеев и отменили все запланированные спортивные, государственные и частные мероприятия до 1 марта.

Ранее 23 февраля стало известно, что число заразившихся коронавирусом в Италии достигло 132 человек. 26 из них пребывают в отделениях интенсивной терапии. Известно о двух погибших от новой болезни в областях Ломбардия и Венетто на севере и северо-востоке Италии.

Вспышка COVID-19 началась в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Позже инфекция распространилась и в других странах. По состоянию на 23 февраля, число жертв заболевания только в КНР достигло 2444 человек, подтвержденных случаев заражения — более 77 тыс.