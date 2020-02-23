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Третий человек умер от коронавируса в Италии

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Фото: REUTERS/Flavio Lo Scalzo
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Число людей, которые умерли от нового коронавируса в Италии, увеличилось до трех. Об этом сообщило агентство ANSA в воскресенье, 23 февраля.

«У нас есть еще одна смерть в Ломбардии, в Креме, женщина, которая была госпитализирована с онкологией с очень сложной ситуацией, также имела коронавирус», — заявил советник по благосостоянию Ломбардии Джулио Галлера.

Ранее 23 февраля итальянский театр Ла Скала в Милане отменил все свои постановки на фоне распространения нового коронавируса в Италии. Также в Венеции досрочно завершили традиционный карнавал.

Вспышка вируса COVID-19 началась в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Позже инфекция распространилась и в других странах. По состоянию на 23 февраля, число жертв заболевания только в КНР достигло 2444 человек, подтвержденных случаев заражения — более 77 тыс.

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