Число жертв коронавируса в Италии возросло до пяти

Число погибших от коронавируса возросло в Италии до пяти человек. Об этом сообщил в понедельник, 24 февраля, глава департамента гражданской защиты страны Анджелло Борелли.

«Число заболевших на данный момент 219 человек, пятеро умерли», — цитирует его агентство ANSA. По словам Борелли, четвертой жертвой коронавируса стал 84-летний пациент, госпитализированный в Бергамо. Пятый погибший — 88 летний пациент. Обе смерти зафиксированы в Ломбардии.

Как заявил глава региона Аттилио Фонтана, власти не полагали, что распространение нового вируса окажется столь агрессивным.

Ранее в понедельник Австрия на несколько часов приостановила железнодорожное сообщение с Италией на фоне вспышки коронавируса в стране: в поезде, который ехал из Италии в пограничный пункт Бреннер в Альпах, обнаружили пассажиров к с симптомами болезни.

23 февраля Венеции закрыли для туристов собор Сан-Марко, а также досрочно завершили городской карнавал из-за опасения распространения коронавируса.

Вспышка вируса COVID-19 началась в китайском Ухане в конце декабря 2019 года, болезнь распространилась и в других странах. В по состоянию на 24 февраля погибли от инфекции 2592 человек, подтвержденных случаев заражения — более 77 тыс.