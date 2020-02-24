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Четвертый человек скончался в Италии от коронавируса

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Фото: ТАСС/Zuma
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Число жертв нового коронавируса в Италии выросло до четырех человек. Последним из них стал 84-летний мужчина из северо-восточного города Бергамо. Об этом сообщил телеканал Rai News в понедельник, 24 февраля.

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Всего заражению новой инфекцией подверглись более 200 человек. 165 случаев заболевания выявили в Ломбардии, 27 — в Венето, 16 — в Эмилии-Романье, три — в Пьемонте, три — в Южном Тироле и еще два — в Лацио.

Ранее, 24 февраля, Австрия на несколько часов прекратила железнодорожное сообщение с Италией на фоне вспышки коронавируса в стране. Это произошло после того, как в поезде, который ехал из Италии в пограничный пункт Бреннер в Альпах, нашли двух человек с симптомами болезни.

Накануне, 23 февраля, в Венеции закрыли для туристов собор Сан-Марко, а также досрочно завершили городской карнавал. Власти приняли такое решение, чтобы избежать массового скопления людей в городе.

Вспышка вируса COVID-19 началась в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Позже инфекция распространилась и в других странах. По состоянию на 24 февраля число жертв заболевания только в Китае достигло 2592 человек, подтвержденных случаев заражения — более 77 тыс.

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