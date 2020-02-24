В Южной Корее изолировали 7,9 тыс. военных из-за вспышки коронавируса

Министерство национальной обороны Республики Корея поместило в карантин 7,9 тыс. военнослужащих с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции, сообщил 24 февраля представитель ведомства Мун Хон Сик.

Данное решение приняли после того, как стало известно о заражении новом типом коронавируса 11 военнослужащих. Власти изолировали всех, контактировавших с инфицированными, а также посещавших город Тэгу, где произошла вспышка заболевания

«Среди них около 350 человек демонстрируют симптомы заболевания либо имели прямой контакт с зараженными», — цитирует ТАСС слова представителя минобороны.

Южнокорейским воинским подразделениям приказано повысить бдительность, чтобы распространение коронавируса не подрывало обороноспособность страны. Мун Хон Сик отметил, что минобороны Республики Корея серьезно воспринимает сложившиеся условия и поддерживает меры, предпринимаемые для борьбы с COVID-2019.

Ранее в этот же день стало известно, что за прошедшие сутки в Южной Корее выявили коронавирус у 161 местного жителя, число инфицированных в стране увеличилось до 763.

Накануне президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин сообщил о повышении эпидемиологической угрозы до наивысшего «красного» уровня на фоне стремительного роста числа случаев заражения коронавирусом нового типа.

Вспышка COVID-19 началась в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Позже инфекция распространилась и в других странах. По состоянию на 24 февраля число погибших от коронавируса COVID-2019 в Китае выросло на 150, общее количество жертв заболевания в стране достигло 2592 человек.