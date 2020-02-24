Прибывшие из Японии казахстанцы будут обследованы на коронавирус

В Нурсултан из Токио прибыл самолет с 20 гражданами Кахастана, среди которых есть четыре туриста с лайнера Diamond Princess. Всех пассажиров госпитализировали для проведения лабораторных исследований на коронавирус, сообщила 24 февраля пресс-служба минздрава Казахстана.

«23 февраля… в Нурсултан из Токио прибыл рейс с 20 гражданами Казахстана (из них четыре человека — пассажиры японского лайнера Diamond Princess). Все были доставлены и госпитализированы в стационар на карантин для медицинского и лабораторного обследования. Состояние здоровья удовлетворительное», — цитирует сообщение «РИА Новости».

На борту лайнера Diamond Princess находились четыре гражданина Казахстана: две женщины и двое детей. В Японии к вечеру 23 февраля выявили 838 человек с положительный реакций на коронавирус COVID-2019, 691 из них — пассажиры и члены экипажа судна.

Круизный лайнер Diamond Princess с 3,7 тыс. человек на борту вышел из японского города Иокогама 20 января на маршрут Кагосима–Гонконг–Окинава. Во время поездки у 80-летнего пассажира из Гонконга выявили коронавирус COVID-2019, позднее на плохое самочувствие пожаловались еще несколько человек. 3 февраля лайнер вернулся в Иокогаму, однако его не пустили в порт и отправили на двухнедельный карантин до 19 февраля.

По окончании карантина с корабля сошли около 500 пассажиров, в том числе двое россиян, у которых коронавируса выявлено не было.

Вспышка COVID-2019 была зафиксирована в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Позже инфекция распространилась и на другие страны.

23 февраля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о почти 1,8 тыс. инфицированных коронавирусом COVID-2019 за пределами материкового Китая.

По состоянию на 24 февраля число погибших от коронавируса COVID-2019 в Китае выросло на 150, общее количество жертв заболевания в стране достигло 2592 человек. В Китае зафиксировано более 77,1 тыс. случаев инфицирования, выздоровевших за всё время более 24,7 тыс. человек.