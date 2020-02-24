Число инфицированных коронавирусом в Южной Корее выросло до 763

За последние сутки медики Южной Кореи зарегистрировали коронавирус COVID-19 у 161 местного жителя, таким образом, число инфицированных в стране увеличилось до 763. Об этом сообщает 24 февраля южнокорейское агентство «Ренхап».

Согласно организации центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения Южной Кореи, 142 новых случая инфицирования выявлены в городе Тэгу и связаны с заражением внутри церкви религиозного движения «Синчхончжи».

Также, по данным органов здравоохранения, в республике с начала распространения инфекции погибли семь человек.

Накануне президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин сообщил о повышении эпидемиологической угрозы до наивысшего «красного» уровня на фоне стремительного роста числа случаев заражения коронавирусом нового типа.

Вспышка COVID-19 началась в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Позже инфекция распространилась и в других странах. По состоянию на 23 февраля число жертв заболевания только в КНР достигло 2444 человек, подтвержденных случаев заражения — более 77 тыс.