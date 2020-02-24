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На Украине запретили передавать еду эвакуированным из Китая

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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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Министерство здравоохранения Украины запретило передавать пищу эвакуированным из китайского Уханя в санаторий Новых Санжар (Полтавская область), чтобы не допустить у них инфекционных заболеваний желудочно-кишечного тракта. Об этом в понедельник, 24 февраля, заявил заместитель главы ведомства Виктор Ляшко.

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«Решением нашим мы четко запретили поставки любой пищи в обсерватор. Потому что у нас обсервация касательно острой респираторной вирусной инфекции, мы не хотим, чтобы у нас были еще обсервации по диарейным заболеваниям», — приводит слова Ляшко агентство «Укринформ».

По его словам, пищу для людей в карантине готовят непосредственно на месте. Специальный рацион предусмотрен для одной эвакуированной иностранки, поскольку у нее обострилась хроническая гастроэнтерологическая болезнь.

В обсервацию можно передавать только средства индивидуальной гигиены, антисептические средства и промышленную продукцию, уточнил Ляшко.

Украина забрала своих граждан и граждан других стран из китайского Уханя 20 февраля. Из киевского аэропорта Борисполь людей доставили в медцентр нацгвардии в Новых Санжарах. Местные жители встретили эвакуированных протестами и препятствовали проезду автобусов, бросая в них камни и палки. Митинги переросли в столкновения с полицией.

Вспышка COVID-19 началась в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Позже инфекция распространилась и в других странах. По состоянию на 23 февраля число жертв заболевания только в КНР достигло 2444 человек, подтвержденных случаев заражения — более 77 тыс.

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