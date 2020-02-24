Число умерших от коронавируса в Китае выросло до 2592

Число погибших от коронавируса COVID-2019 в Китае выросло на 150. Таким образом, общее количество жертв заболевания в стране достигло 2592 человек, сообщает 24 февраля «РИА Новости» со ссылкой на органы здравоохранения КНР.

Кроме того, по всей стране зафиксировано более 77,1 тыс. случаев инфицирования, выздоровевших за всё время более 24,7 тыс. человек.

Вспышка COVID-2019 была зафиксирована в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Позже инфекция распространилась и на другие страны.

23 февраля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о почти 1,8 тыс. инфицированных коронавирусом COVID-2019 за пределами материкового Китая.

В этот же день Госдеп США обвинил Россию в распространении с тысяч аккаунтов в социальных сетях недостоверной информации о коронавирусе, в частности, о том, что инфекция является разработкой ЦРУ.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала эти обвинения намеренным вбросом.