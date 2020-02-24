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Число умерших от коронавируса в Китае выросло до 2592

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Фото: TASS/Zuma
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Число погибших от коронавируса COVID-2019 в Китае выросло на 150. Таким образом, общее количество жертв заболевания в стране достигло 2592 человек, сообщает 24 февраля «РИА Новости» со ссылкой на органы здравоохранения КНР.

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Кроме того, по всей стране зафиксировано более 77,1 тыс. случаев инфицирования, выздоровевших за всё время более 24,7 тыс. человек.

Вспышка COVID-2019 была зафиксирована в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Позже инфекция распространилась и на другие страны.

23 февраля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о почти 1,8 тыс. инфицированных коронавирусом COVID-2019 за пределами материкового Китая.

В этот же день Госдеп США обвинил Россию в распространении с тысяч аккаунтов в социальных сетях недостоверной информации о коронавирусе, в частности, о том, что инфекция является разработкой ЦРУ.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала эти обвинения намеренным вбросом.

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