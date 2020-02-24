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В немецких аптеках раскупили медицинские маски

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Немецкие фармацевты сообщили, что медицинские маски в большинстве аптек Германии были раскуплены в течение последних недель на фоне распространения коронавируса COVID-19. Об этом 24 февраля сообщает газета Die Welt.

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По словам руководителя Федеральной ассоциации оптовой торговли фармацевтическими препаратами Томаса Порстнера, в стране наблюдаются значительные перебои с поставками масок.

В то же время на рынке зафиксирован дефицит нетканых материалов для их изготовления. Представители Федерального союза немецких фармацевтов заверили, что такая ситуация — не повод для паники, так как обычные медицинские маски не могут защитить от заражения.

Вспышка нового вида коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Позже инфекция распространилась и в других странах. По состоянию на 24 февраля число жертв заболевания только в Китае достигло 2592 человек, подтвержденных случаев заражения — более 77 тыс.

23 февраля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о почти 1,8 тыс. инфицированных коронавирусом COVID-2019 за пределами материкового Китая. 11 февраля сообщалось, что число зараженных коронавирусом в Германии достигло 16 человек.

В ВОЗ предупреждают, что текущая ситуация может оказаться «лишь верхушкой айсберга» — по прогнозам организации, коронавирусом могут заболеть до 66% населения планеты при условии, что один пациент заражает только двух или трех человек.

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