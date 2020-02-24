Австрия заблокировала движение поездов в Италию из-за коронавируса

Австрия на несколько часов приостановила железнодорожное сообщение с Италией из-за угрозы распространения коронавируса. Информация об этом появилась на странице компании «Австрийские федеральные железные дороги» в Twitter.

Такое решение было принято 23 февраля после того, как в поезде, следовавшем из Италии через пограничный пункт Бреннер в Альпах, были обнаружены два пассажира с симптомами инфицирования, пишет «Газета.ру».

Спустя несколько часов запрет был снят, и с 24 февраля поезда начали свое движение в итальянские города через Бреннер по штатному расписанию. Тем не менее австрийские железнодорожники разрешили пассажирам, которые передумали ехать в Италию в этот день, вернуть свои билеты без финансовых потерь.

+++UPDATE+++

Die behördliche Sperre am Brenner wurde vor Kurzem aufgehoben.#ÖBBStreckeninfo — ÖBB (@unsereOEBB) February 23, 2020

23 февраля стало известно о третьей смерти от коронавируса в Италии. В этот день итальянскими властями было объявлено, что общее число заболевших в стране превысило 130 человек.

В итальянских провинциях Ломбардия и Венето объявлен карантин. Остановлена работа образовательных учреждений, традиционный карнавал в Венеции завершился на два дня раньше срока, многие публичные места, включая собор Сан-Марко, закрыты для посещения, театр La Scala отменил спектакли.

Вспышка вируса COVID-19 началась в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Позже инфекция распространилась и в других странах. По состоянию на 23 февраля, число жертв заболевания только в КНР достигло 2444 человек, подтвержденных случаев заражения — более 77 тыс.