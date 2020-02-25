Съемки боевика «Миссия невыполнима-7» отложены из-за коронавируса

Кинокомпания Paramount заявила о приостановлении съемок седьмой части фильма «Миссия невыполнима» в Венеции из-за вспышки коронавируса в Италии, сообщает портал Deadline.

По его данным, Том Круз, играющий роль суперагента Итана Ханта, в Италии пока что не появлялся.

Такое решение было принято, чтобы уберечь съемочную группу и обезопасить актеров. Режиссер Кристофер МакКуорри планировал снимать в городе три недели, а после съемочная группа собиралась отправиться в другие страны.

Власти Венеции отменили все массовые мероприятия, а также ввели карантин в учебных заведениях и закрыли ряд общественных мест.

По последним данным, в Италии заразились коронавирусом 229 человек, шесть из них скончались. Италия вышла на третье место в мире по числу зараженных.

Вспышка коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По состоянию на 24 февраля, от него погибли 2625 человек, подтвержденных случаев заражения — более 79 тыс.