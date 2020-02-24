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Туристы боятся ехать в Венецию из-за вспышки коронавируса

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Фото: Global Look Press/Cheng Tingting/XinHua
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Отели Венеции вновь столкнулись с массовой отменой бронирования, связанной со вспышкой коронавируса на севере Италии.

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«У нас очень много отмен. Мы подсчитали, что падение доли прогнозированных и реальных бронирований составило 40%», — заявила «РИА Новости» представитель Ассоциации венецианских отельеров (Ava) Мелоди Фузаро.

В ноябре 2019 года Венеция пережила крупнейшее за 50 лет наводнение из-за «высокой воды», страх перед новыми стихийными бедствиями и сокращение туристического потока из-за распространения коронавируса привели к тому, что в отелях Венеции было занято меньше половины номеров, сообщает BBC.

Знаменитый карнавал немного улучшил ситуацию, но его пришлось завершить на два дня раньше из-за принятых властями региона Венето мер по противодействию распространению коронавируса, передает агентство ANSA.

Общее число зараженных COVID-19 в Италии в понедельник достигло 229 человек. Были зафиксированы шесть смертельных случаев, которые произошли в областях Ломбардия и Венето. Все скончавшиеся пациенты — люди пожилого возраста, сообщает Rai News.

В шести северных регионах Италии принято решение как минимум на неделю закрыть школы и университеты. В Ломбардии и Венето с понедельника действует запрет на проведение всех публичных мероприятий, включая культурные, спортивные и религиозные.

Происходящее в Италии внесло корректировки и в планы российского пианиста Дениса Мацуева. На свой странице в Facebook он сообщил о переносе из-за эпидемии концертов в Болонье и Риме.

Вспышка коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По состоянию на 24 февраля, от него погибли 2625 человек, подтвержденных случаев заражения — более 79 тыс.

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