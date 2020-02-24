Жители Ломбардии в Италии скупили все продукты из-за коронавируса
В Италии из-за вспышки коронавируса началась паника. На севере страны граждане массово скупают товары из магазинов. Первым делом разобрали кофе, макароны и шоколадную пасту. Полки магазинов буквально вычищены подчистую.
Число зараженных коронавирусом в Италии превысило 200 человек. На карантин закрыли несколько городов.
В Италии из-за вспышки коронавируса началась паника. На севере страны граждане массово скупают товары из магазинов. Первым делом разобрали кофе, макароны и шоколадную пасту. Полки магазинов буквально вычищены подчистую.
Число зараженных коронавирусом в Италии превысило 200 человек. На карантин закрыли несколько городов.