Жители Ломбардии в Италии скупили все продукты из-за коронавируса

В Италии из-за вспышки коронавируса началась паника. На севере страны граждане массово скупают товары из магазинов. Первым делом разобрали кофе, макароны и шоколадную пасту. Полки магазинов буквально вычищены подчистую.

Число зараженных коронавирусом в Италии превысило 200 человек. На карантин закрыли несколько городов.