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Посольство рекомендовало россиянам не ездить на север Италии

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Фото: REUTERS/Yara Nardi
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Посольство России в Италии посоветовало россиянам отказаться от посещения северных регионов страны из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом во вторник, 25 февраля, говорится на странице консульства в Twitter.

«Поскольку очаги распространения вируса и наибольшее число зараженных находятся в северных областях Италии (в Ломбардии, Венето, Пьемонте и Эмилии-Романье), посольство рекомендует россиянам воздержаться от поездок в эти регионы, если это не вызвано крайней необходимостью», — приводит RT слова представителя ведомства.

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Уточняется также, что на данный момент случаев заражения находящихся в Италии россиян коронавирусом не зафиксировано, пишет «Газета.ру». В случае обнаружения у уже находящихся в Италии российских граждан симптомов коронавируса рекомендуется незамедлительно обращаться в экстренные службы для проведения оперативной диагностики, пишет REGNUM.

По последним данным, всего в Италии коронавирусом заболели 283 человека, семь человек скончались. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте обвинил руководство одной из больниц на севере страны в способствовании вспышке COVID-19. По его словам, контроль в медучреждении «был не соответствующим протоколам, которые принимаются в подобных случаях». Вместе с тем, член совета по вопросам благосостояния региона Ломбардия Джулио Галлера назвал заявление премьера словами «невежественного человека», заверив, что в больнице строго следователи правилам Национального института здоровья и Минздрава.

Вспышка коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. По состоянию на 25 февраля число подтвержденных заболеваний коронавирусом в мире превысило 80 тыс. случаев. Погиб 2701 пациент, число выздоровевших — 27 681.

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