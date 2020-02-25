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Власти Италии сообщили о росте числа инфицированных коронавирусом

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Фото: REUTERS/Flavio Lo Scalzo
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Число инфицированных коронавирусом в Италии достигло 283 человек, это на 54 пациента больше, чем сутки ранее. Об этом во вторник, 25 февраля, в эфире телеканала Rai заявил глава Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли.

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По его словам, больше всего случаев отмечено в Ломбардии (212), Венето (38) и в Эмилии-Романье (23). В Тоскане госпитализированы два пациента (во Флоренции и Пистойе).

На Сицилии госпитализирована одна женщина, прибывшая из Ломбардии. Ее супруг вирусом не заражен.

Ранее, во вторник, сообщалось, что в Италии из-за нового вируса погибли семь человек. В шести северных регионах на неделю закрыты школы и университеты. В Ломбардии и Венето власти запретили проведение всех публичных мероприятий, включая культурные, спортивные и религиозные.

Вспышка коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По состоянию на 25 февраля общее число подтвержденных заболеваний коронавирусом в мире составляет 80 147 случаев. Погибл 2701 пациент, число выздоровевших — 27 681.

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