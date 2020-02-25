Прямой эфир
Сюжет:

Число жертв коронавируса в Китае достигло 2633 человек

0
Фото: Global Look Press/Liu Kun/Keystone Press Agency
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Общее число скончавшихся от коронавируса COVID-2019 в Китае достигло 2663 человек. Об этом во вторник, 25 февраля, сообщает государственный комитет по здравоохранению КНР.

Уханьский евротур: новый коронавирус идёт на ЕС со стороны Италии
В Россию COVID-19 может прибыть из Узбекистана или Таджикистана, считают эксперты

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 77 658 человек, излечились и выписаны из больниц более 27 тыс. пациентов. Все еще болеют 47 672 человека, из них 9126 находятся в тяжелом состоянии, передает «РИА Новости».

В очаге эпидемии, провинции Хубэй, за сутки было подтверждено 499 случаев заражения (464 в городе Ухань), выписаны из больниц 2116 человек (1391 — в Ухане), зарегистрировано 68 летальных случаев (56 — в Ухане).

Вспышка нового вида коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Позже инфекция распространилась и в других странах.

16 февраля в Китае начали производить лекарство, которое может быть эффективным в борьбе с заболеванием. На следующий день один из университетов в КНР сообщил о создании экспресс-теста на коронавирус.

23 февраля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о почти 1,8 тыс. инфицированных коронавирусом COVID-2019 за пределами материкового Китая. В ВОЗ предупреждают, что текущая ситуация может оказаться «лишь верхушкой айсберга» — по прогнозам организации, коронавирусом могут заболеть до 66% населения планеты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Китае выявили 9 новых случаев заражения коронавирусом за сутки вне Хубэя
Администрация США запросит $2,5 млрд на борьбу с коронавирусом

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020