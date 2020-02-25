Число жертв коронавируса в Китае достигло 2633 человек

Общее число скончавшихся от коронавируса COVID-2019 в Китае достигло 2663 человек. Об этом во вторник, 25 февраля, сообщает государственный комитет по здравоохранению КНР.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 77 658 человек, излечились и выписаны из больниц более 27 тыс. пациентов. Все еще болеют 47 672 человека, из них 9126 находятся в тяжелом состоянии, передает «РИА Новости».

В очаге эпидемии, провинции Хубэй, за сутки было подтверждено 499 случаев заражения (464 в городе Ухань), выписаны из больниц 2116 человек (1391 — в Ухане), зарегистрировано 68 летальных случаев (56 — в Ухане).

Вспышка нового вида коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Позже инфекция распространилась и в других странах.

16 февраля в Китае начали производить лекарство, которое может быть эффективным в борьбе с заболеванием. На следующий день один из университетов в КНР сообщил о создании экспресс-теста на коронавирус.

23 февраля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о почти 1,8 тыс. инфицированных коронавирусом COVID-2019 за пределами материкового Китая. В ВОЗ предупреждают, что текущая ситуация может оказаться «лишь верхушкой айсберга» — по прогнозам организации, коронавирусом могут заболеть до 66% населения планеты.