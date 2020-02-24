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Шесть человек скончались от коронавируса в Италии

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Фото: Global Look Press/Carlo Cozzoli
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Число погибших от коронавируса в Италии возросло до шести. В больнице скончалась пациентка из Крема, у которой инфекция была подтверждена лабораторно, сообщает в понедельник, 24 февраля, телеканал RAI.

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По его данным, женщина страдала от онкологического заболевания, что могло усугубить течение инфекции. В настоящее время в Италии подтверждены 224 случая заболевания.

172 больных находятся, в частности, в больницах Ломбардии, 27 госпитализированы в Венето.

Ранее в понедельник глава департамента гражданской защиты страны Анджелло Борелли сообщил о пяти погибших. Четвертой жертвой коронавируса стал 84-летний пациент в Бергамо. Пятый погибший — 88-летний мужчина.

По словам главы региона Аттилио Фонтана, власти не полагали, что распространение нового вируса окажется столь агрессивным.

23 февраля власти Венеции закрыли для туристов собор Сан-Марко, в городе досрочно завершили карнавал из-за опасения распространения коронавируса.

Вспышка вируса COVID-19 началась в китайском Ухане в конце декабря 2019 года, болезнь распространилась и в других странах. По состоянию на 24 февраля, погибли от инфекции 2625 человек, подтвержденных случаев заражения — более 79 тыс.

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