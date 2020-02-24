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В ВОЗ не нашли новых мутаций коронавируса в Китае

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Фото: ТАСС/Zuma
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Международная экспертная группа Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не обнаружила значительных мутаций нового коронавируса COVID-2019 по результатам проведенной в Китае проверки. Об этом заявил представитель страны в комиссии, глава экспертной комиссии по реагированию на COVID-2019 государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР Лян Ваньнянь в понедельник, 24 февраля.

«Полногеномное секвенирование изолированных 104 штаммов нового типа коронавируса с достоверностью <…> 99,9% показало, что на данный момент значимой мутации вируса не произошло», — приводит слова Ваньняня «РИА Новости».

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Ранее, 23 февраля, стало известно, что число заболевших коронавирусом за пределами Китая достигло почти 1,8 тыс. человек. Случаи заболеваемости зафиксировали в 28 странах.

До этого в феврале медики китайской провинции Хубэй, откуда началось распространение коронавируса, пересмотрели метод диагностики. Теперь к зараженным относятся и те, кого ранее считали здоровыми. Из-за этого произошел резкий рост числа новых заболевших.

16 февраля в Китае начали производить лекарство, которое может быть эффективным в борьбе с заболеванием. На следующий день один из университетов в КНР сообщил о создании экспресс-теста на коронавирус.

10 февраля глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус предупреждал, что текущая ситуация может оказаться «лишь верхушкой айсберга». По прогнозам организации, коронавирусом могут заболеть до 66% населения планеты при условии, что один пациент заражает только двух или трех человек.

Вспышка нового вида коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Позже инфекция распространилась и в других странах. По состоянию на 21 февраля, число жертв заболевания достигло 2625 человек, подтвержденных случаев заражения — более 79 тыс.

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