Иранский депутат сообщил о 50 скончавшихся от коронавируса в Куме

Депутат меджлиса Ирана Ахмад Амирабади Фарахани заявил, что 50 человек скончались в иранском городе Кум в результате заражения коронавирусом COVID-19. Об этом в понедельник, 24 февраля, пишет Associated Press.

По словам политика, такое количество смертей было зафиксировано еще 13 февраля, в то время как первое официальное сообщение о смерти от коронавируса в Куме появилось 19 февраля.

Фарахани отметил, что не видел никаких конкретных действий по предотвращению распространения коронавируса со стороны правительства, а некоторые работники сферы здравоохранения и вовсе покинули Кум.

Заместитель главы министерства здравоохранения Ирана Ирадж Харирчи опроверг заявления Фарахани, настаивая на том, что число погибших от коронавируса составило 12 человек. Он добавил, что количество подтвержденных случаев заражения увеличилось до 61, еще 900 человек с подозрением на болезнь проходят проверку.

Харирчи подчеркнул, что у законодателей нет доступа к статистике коронавируса, а потому они могут путать эти данные с показателями смертности от других заболеваний — к примеру, от гриппа.

Днем ранее официальный представитель минздрава Ирана Киануш Джаханпур сообщил, что общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в стране увеличилось до 43, из них восемь — с летальным исходом.

20 февраля Джаханпур рассказал СМИ о том, что было подтверждено наличие у трех госпитализированных больных COVID-2019 в Куме и Араке. Днем ранее двое граждан Ирана скончались от коронавируса нового типа в городе Кум. Там была создана зона карантина.

Власти Ирака 20 февраля заявили о приостановке полетов национального авиаперевозчика Iraqi Airways в Иран в рамках мер по борьбе с коронавирусом.

Вспышка нового вида коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Позже инфекция распространилась и в других странах. По состоянию на 24 февраля число жертв заболевания только в Китае достигло 2592 человек, подтвержденных случаев заражения — более 77 тыс.

23 февраля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о почти 1,8 тыс. инфицированных коронавирусом COVID-2019 за пределами материкового Китая. В ВОЗ предупреждают, что текущая ситуация может оказаться «лишь верхушкой айсберга» — по прогнозам организации, коронавирусом могут заболеть до 66% населения планеты при условии, что один пациент заражает только двух или трех человек.