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Россияне начали отказываться от туров в Италию

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Фото: REUTERS/Manuel Silvestri
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Российские туроператоры начали получать от клиентов запросы на отмену туров в Италию из-за коронавируса. Об этом во вторник, 25 февраля, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

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Как отмечается на сайте организации, коронавирус распространился преимущественно на севере Италии. Ситуация вызвала озабоченность у российских туристов.

«В настоящий момент есть запросы на аннуляцию на ближайшие даты, но они не носят массовый характер. Часть клиентов выказывает обеспокоенность, другие более взвешенно оценивают ситуацию и не отменяют свои поездки, особенно горнолыжники, которых ситуация не затрагивает», — рассказали в PACGroup.

Чаще всего отменяются туры в города, которые уже закрыли итальянские власти, и индивидуальные поездки на крупные мероприятия, рассказала руководитель правовой службы АТОР Надежда Ефремова.

Аннуляция туров в Италию проходит в рамках действующего законодательства в сфере туризма и защиты прав потребителей, с удержанием фактически понесенных туроператорами затрат.

«До специальных распоряжений федеральных органов власти порядок расторжения договоров не изменится. Мы рекомендуем принимать взвешенные решения, которые должны быть основаны на фактах и официальных заявлениях уполномоченных государственных органов власти и должностных лиц», — посоветовали в ассоциации.

Ранее во вторник посольство России в Италии посоветовало россиянам отказаться от посещения северных регионов страны из-за коронавирусной инфекции COVID-19. Россияне, проживающие в самых зараженных регионах Италии Ломбардии и Венето, рассказали «Газете.ру», как опустели города, и о критике жителей в адрес властей.

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