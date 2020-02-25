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У находящихся в Италии россиян не выявили заражения коронавирусом

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Фото: Global Look Press/Claudio Furlan
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Граждан России среди заразившихся новым коронавирусом COVID-2019 в Италии нет. Об этом говорится в опубликованном во вторник, 25 февраля, сообщении на официальной странице посольства РФ в Италии в Facebook.

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«Случаев заражения граждан России, находящихся в Италии, не зафиксировано. Обращений от российских граждан в посольство и генеральные консульства России по вопросам, связанным с распространением коронавируса, не поступало», — отмечается в сообщении.

Ранее во вторник сообщалось, что в Италии из-за нового вируса погибли семь человек. В шести северных регионах на неделю закрыты школы и университеты. В Ломбардии и Венето власти запретили проведение всех публичных мероприятий, включая культурные, спортивные и религиозные.

Кроме того, появилась информация, что число инфицированных коронавирусом в стране достигло 283 человек.

Вспышка коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По состоянию на 25 февраля, число подтвержденных заболеваний коронавирусом в мире превысило 80 тыс. случаев. Погиб 2701 пациент, число выздоровевших — 27 681.

23 февраля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о почти 1,8 тыс. инфицированных COVID-2019 за пределами материкового Китая. В ВОЗ предупреждают, что текущая ситуация может оказаться «лишь верхушкой айсберга» — по прогнозам организации, коронавирусом могут заболеть до 66% населения планеты при условии, что один пациент заражает только двух или трех человек.

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