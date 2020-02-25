В Австрии зафиксировали два первых случая заражения коронавирусом

Два подтвержденных случая заражения коронавирусом зафиксированы в федеральной земле Тироль на западе Австрии. Об этом во вторник, 25 февраля, сообщает Австрийское агентство печати со ссылкой на губернатора Тироля Гюнтера Платтера.

На территории Австрии это первый случай заражения COVID-2019 . Два человека обратились в медучреждение с симптомами коронавируса. Отмечается, что их состояние стабильное.

Один из них прибыл из итальянской области Ломбардии, где также зафиксированы случаи заражения.

Ранее в этот же день сообщалось, что число инфицированных коронавирусом в Италии достигло 283 человек, это на 54 пациента больше, чем сутки ранее.

24 февраля стало известно, что Австрия на несколько часов приостановила железнодорожное сообщение с Италией из-за угрозы распространения коронавируса. Такое решение было принято 23 февраля, после того как в поезде, следовавшем из Италии через пограничный пункт Бреннер в Альпах, были обнаружены два пассажира с симптомами инфицирования.

Вспышка коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По состоянию на 25 февраля общее число подтвержденных заболеваний коронавирусом в мире составляет 80 147 случаев. Погиб 2701 пациент, число выздоровевших — 27 681.