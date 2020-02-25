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В Австрии зафиксировали два первых случая заражения коронавирусом

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Фото: REUTERS/Lisi Niesner
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Два подтвержденных случая заражения коронавирусом зафиксированы в федеральной земле Тироль на западе Австрии. Об этом во вторник, 25 февраля, сообщает Австрийское агентство печати со ссылкой на губернатора Тироля Гюнтера Платтера.

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На территории Австрии это первый случай заражения COVID-2019 . Два человека обратились в медучреждение с симптомами коронавируса. Отмечается, что их состояние стабильное.

Один из них прибыл из итальянской области Ломбардии, где также зафиксированы случаи заражения.

Ранее в этот же день сообщалось, что число инфицированных коронавирусом в Италии достигло 283 человек, это на 54 пациента больше, чем сутки ранее.

24 февраля стало известно, что Австрия на несколько часов приостановила железнодорожное сообщение с Италией из-за угрозы распространения коронавируса. Такое решение было принято 23 февраля, после того как в поезде, следовавшем из Италии через пограничный пункт Бреннер в Альпах, были обнаружены два пассажира с симптомами инфицирования.

Вспышка коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По состоянию на 25 февраля общее число подтвержденных заболеваний коронавирусом в мире составляет 80 147 случаев. Погиб 2701 пациент, число выздоровевших — 27 681.

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