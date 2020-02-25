В Иране сообщили о заражении коронавирусом замглавы минздрава страны

Замглавы министерства здравоохранения Ирана Ирадж Харирчи заражен коронавирусом. Об этом сообщил во вторник, 25 февраля, советник министра здравоохранения страны Али Реза Вахабзаде в Twitter.

«Тест на коронавирус доктора Харирчи, замглавы министерства здравоохранения, который находился на передовой борьбы с коронавирусом в последние дни, оказался положительным», — приводит его слова «РИА Новости».

Как отмечает агентство, накануне прошла пресс-конференция, в ходе которой Харирчи несколько раз кашлял.

Ранее в этот же день сообщалось, что число заразившихся коронавирусом COVID-2019 в Иране достигло 95, 15 человек погибли.

Вспышка нового вида коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Позже инфекция распространилась и в других странах. По состоянию на 25 февраля общее число подтвержденных заболеваний коронавирусом в мире составляет 80 147 случаев. За пределами Китая зарегистрировано 2368 случаев в 33 странах. Число летальных исходов, включая Китай, — 2701, число выздоровевших — 27 681.