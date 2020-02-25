В Иране зафиксировали 95 новых случаев заражения коронавирусом

Число заразившихся коронавирусом COVID-2019 в Иране достигло 95, 15 человек погибли. Об этом во вторник, 25 февраля, заявил глава департамента по связям с общественностью министерства здравоохранения республики Киянуш Джаханпур, его слова приводит канал IRINN.

Накануне депутат меджлиса Ирана Ахмад Амирабади Фарахани заявил, что 50 человек скончались в иранском городе Кум в результате заражения коронавирусом.

20 февраля Джаханпур рассказал, что наличие COVID-2019 было подтверждено у трех госпитализированных больных в Куме и Араке. Днем ранее двое граждан Ирана скончались от коронавируса нового типа в городе Кум. Там была создана зона карантина.

Вспышка нового вида коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Позже инфекция распространилась и в других странах. По состоянию на 25 февраля общее число подтвержденных заболеваний коронавирусом в мире составляет 80 147 случаев. За пределами Китая зарегистрировано 2368 случаев в 33 странах. Число летальных исходов, включая Китай, — 2701, число выздоровевших — 27 681.