Таджикистан приостановил авиасообщение с Ираном

Таджикистан с 24 февраля временно прекратил авиасообщение с Ираном из-за нового коронавируса COVID-2019. Об этом заявил заместитель директора Агентства гражданской авиации при правительстве Таджикистана Азиз Набизода в понедельник, 24 февраля.

«В связи с фактами заболевания новым коронавирусом в Иране мы дали распоряжение авиакомпаниям, осуществлявшим полеты в эту страну, приостановить полеты до стабилизации ситуации», — приводит его слова агентство «Интерфакс».

Отмечается, что о решении Таджикистана уже доложили иранской авиакомпании Varesh Airlines. Перевозчик осуществлял рейсы по маршрутам Мешхед–Душанбе–Мешхед и Тегеран–Душанбе–Бишкек–Душанбе–Тегеран. Также об изменении в расписании известно компаниям «Таджик Эйр» и «Сомон Эйр».

Ранее, 23 февраля, Армения закрыла границу с Ираном и прекратила с ним авиасообщение из-за вспышки коронавируса в Исламской Республике.

По данным официального представителя минздрава Ирана Киануша Джаханпура, общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в стране увеличилось до 43, из них восемь — с летальным исходом.

20 февраля Джаханпур рассказал СМИ о том, что было подтверждено наличие у трех госпитализированных больных COVID-2019 в Куме и Араке. Днем ранее двое граждан Ирана скончались от коронавируса нового типа в городе Кум. Там была создана зона карантина.

Власти Ирака 20 февраля заявили о приостановке полетов национального авиаперевозчика Iraqi Airways в Иран в рамках мер по борьбе с коронавирусом.

Вспышка COVID-2019 началась в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Позже инфекция распространилась и в других странах. По состоянию на 24 февраля число жертв заболевания только в Китае достигло 2592 человек, подтвержденных случаев заражения — более 77 тыс.